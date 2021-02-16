Кызылорда. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области пресечена деятельность двух интернет-казино в городе Кызылорде и поселке Шиели, передает Kazakhstan Today.

Житель Кызылорды взяв в аренду помещение, установил компьютеры и организовал интернет-казино. По заключениям компьютерно-технической экспертизы в компьютерах имелись ссылки выхода в сеть на сайты, которые предназначены для осуществления ставок", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Аналогичный факт выявлен в поселке Шиели. Гражданин 1987 года рождения открыл интернет-казино с пятью компьютерами.

Суд признал организаторов незаконного игорного бизнеса виновными в совершении преступлений, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Изъятые с мест преступлении вещественные доказательства обращены в доход государства.

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