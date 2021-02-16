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В Кызылординской области пресечена деятельность двух интернет-казино

15.02.2021 8668
В Кызылординской области пресечена деятельность двух интернет-казино
Кызылорда. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области пресечена деятельность двух интернет-казино в городе Кызылорде и поселке Шиели, передает Kazakhstan Today. 
 

Житель Кызылорды взяв в аренду помещение, установил компьютеры и организовал интернет-казино. По заключениям компьютерно-технической экспертизы в компьютерах имелись ссылки выхода в сеть на сайты, которые предназначены для осуществления ставок", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

 
Аналогичный факт выявлен в поселке Шиели. Гражданин 1987 года рождения открыл интернет-казино с пятью компьютерами. 
 
Суд признал организаторов незаконного игорного бизнеса виновными в совершении преступлений, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
 
Изъятые с мест преступлении вещественные доказательства обращены в доход государства.
 

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