В Мангистауской области мошенница продала вакансию школьного учителя за 750 тысяч тенге

В Мангистауской области молодой специалист отдала 750 тыс. тенге мошеннице, которая обещала устроить ее педагогом в школе в любом районе.
Не получив обещанного места, она написала заявление в полицию.
Уголовное дело возбудили по статье "мошенничество", - сообщает телеканал "Астана".
Выяснилось, что осужденная уже привлекалась к уголовной ответственности.
Подсудимая полностью признала вину, выразила сожаление о своем поступке и попросила у потерпевшей прощения. Она также просила суд не назначать ей строгого наказания. Приговором суда женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - сказал судья Мунайлинского районного суда Берик Утеев.