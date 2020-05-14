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В Мангистауской области расследуют изнасилование несовершеннолетней

13.05.2020, 13:42 11179
В Мангистауской области расследуют изнасилование несовершеннолетней
Актау. 13 мая. Kazakhstan Today - Руководители правоохранительных органов Мангистауской области взяли ход расследования уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней на особый контроль, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области заместитель прокурора Мангистауской области Ержан Турмаганбетов, прокурором области ход расследования дел взят на особый контроль.
 
Департаментом полиции 8 мая текущего года начато досудебное расследование по заявлению матери несовершеннолетней девочки, 2005 года рождения, по факту изнасилования.
 
В ходе досудебного расследования установлено подозреваемое лицо, которому инкриминированы деяния, предусмотренные пунктом 1,2 части 3-1 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть изнасилование несовершеннолетней (предусмотрено лишение свободы до 17 лет с пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью) и части 3 статьи 122 УК (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, максимальный срок наказания - до 17 лет лишения свободы).
 
10 мая текущего года в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца. В целях обеспечения объективного и качественного расследования по делу назначены необходимые экспертизы. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия.
 
11 мая в интернет-мессенджере WhatsApp обнаружена рассылка сообщений со сведениями о совершенном изнасиловании, в котором указаны персональные данные якобы потерпевшей и подозреваемого по вышеуказанному делу. 12 мая департаментом полиции в отношении неустановленного лица начато досудебное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (часть 5 статьи 147 УК). Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
 
Сообщается, что в социальных сетях и мессенджерах начали распространять призывы к проведению незаконных акций. В этой связи, для обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека, прокуратура призывает граждан доверять только официальным данным государственных органов, воздержаться от распространения противоправной информации и от участия в незаконных публичных акциях. Публичные призывы к возбуждению национальной розни, распространение заведомо ложной информации запрещены законом, а также такие деяния преследуются в уголовном порядке (174 и 274 УК).
 
Вчера, 12 мая, во дворе одного из домов 5 микрорайона Актау собралась группа молодых ребят, которые хотели выяснить обстоятельства совершенного преступления, о котором они узнали из СМС-сообщений, и выразить свою гражданскую позицию по этому поводу. Все эти лица были доставлены в управление полиции города Актау и после профилактической беседы отпущены домой.
 

Поэтому, уважаемые граждане, не поддавайтесь провокационным призывам и нарушениям общественного порядка по указанным СМС-сообщениям. Кроме того, ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, примем все меры для полного и объективного расследования уголовного дела", - сказал на брифинге заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области Амангельды Досжанов.

 

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