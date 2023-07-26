В Минобороны заявили о непричастности к крупным хищениям, связанным с "Әскери құрылыс"

Вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО "Әскери құрылыс" значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность

Фото: Минобороны РК

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Республики Казахстан сделали заявление по поводу досудебного расследования в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс", передает корреспондент агентства.





По результатам досудебного расследования, проведенного Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, установлено, что должностные лица Министерства обороны к хищениям так называемого ОПГ не причастны", - говорится в сообщении Минобороны.





Отмечается, что вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО "Әскери құрылыс" значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.





В целях исключения любых коррупционных фактов Министерством обороны принят ряд строжайших мер: полная смена руководства АО "Әскери құрылыс", усиление контроля за деятельностью подведомственной организации в целом.





Согласно информации, данные противоправные действия совершены должностными лицами акционерного общества в период с 2019 по 2020 год.





Оперативное информирование и следственные мероприятия по всем нарушениям инициированы нынешним руководством Министерства обороны РК в рамках реализации программы по борьбе с коррупционными преступлениями. С начала 2022 года проводится работа по реформированию деятельности АО "Әскери құрылыс" и погашению кредиторской задолженности. На сегодняшний день больше 100 компаний подписали медиативные соглашения. Основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года в обязательном порядке", - рассказали в пресс-службе.





Как сообщалось ранее, Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Тажиденова и других.





К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи", - сообщили в Антикоре. Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге.