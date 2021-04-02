В многоквартирном доме Алматы функционировала нарколаборатория

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Очередная нарколаборатория функционировала в многоквартирном доме Алматы. Организовал ее 27-летний алматинец, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина снял квартиру и наладил производство синтетического наркотика. Готовый продукт он реализовывал, как оптом, так и в розницу, сообщает Polisia.kz





Спецоперацию сотрудники нашего подразделения провели при содействии бойцов спецподразделения и кинолога со специальной обученной служебно-розыскной собакой. В съемной квартире гражданина Ш., что расположена по соседству с его основным местом жительства, в ходе проведения санкционированного обыска были изъяты компоненты и инвентарь для изготовления синтетического наркотика "мефедрон". Судебно-химическая экспертиза подтвердила принадлежность изъятых веществ к психоактивным. Подозреваемый привлечен к уголовной ответственности и водворен в ИВС ДП. Проводится досудебное расследование, - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства