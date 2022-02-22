В Нур-Султане ликвидирована преступная группа по распространению героина

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ – Занимавшаяся распространением героина в Нур-Султане преступная группа ликвидирована, сообщила представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ликвидирована устойчивая преступная группа, на протяжении длительного времени занимавшаяся распространением героина в Нур-Султане", - рассказала на онлайн-брифинге Шугыла Турлыбек.
По ее словам, в результате оперативных мероприятий были установлены и задержаны пять наркосбытчиков.
Возбужден ряд уголовных дел. Общий вес изъятого героина составил около 140 граммов. К слову, особо крупный вес этого тяжелого наркотика начинается с одного грамма", - отметила представитель МВД.
Также заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков сообщил, что 31 января в Актобе задержаны два гражданина, у которых обнаружено и изъято почти 10 килограммов марихуаны.
В городе Нур-Султане задержаны два гражданина 1994 и 1998 годов рождения, у которых в арендуемой квартире изъяты наркотические вещества: синтетический наркотик "Скорость" - 939 граммов, мефедрон - один килограмм 229 граммов, МДМА "экстази" - 671 грамм", - проинформировал спикер.
Он сообщил, что в Жамбылской области задержан гражданин, у которого по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства: гашиш общим весом более 16 килограммов и марихуана общим весом 39 килограммов.