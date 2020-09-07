В Нур-Султане мошенница сдала в аренду несуществующую квартиру

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Столичными полицейскими задержана жительница Актобе, подозреваемая в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Под предлогом сдачи квартиры женщина размещала объявления в приложении olx. Потерпевшая, увидев объявление, созвонилась с подозреваемой и договорилась о снятии квартиры, заранее перечислив предоплату в размере 20 тысяч тенге. После получения денег подозреваемая больше не выходила на связь", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УП района Сарыарка задержана 23-летняя жительница города Актобе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК. Сумма ущерба возвращена потерпевший.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан проявлять бдительность в сети Интернет и отказаться от сомнительных сделок. Если у вас имеются подозрения на мошеннические действия, необходимо немедленно обратиться в полицию по телефону 102.

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