В Нур-Султане ликвидирован канал поставки наркотиков

Фото: Polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В столице сотрудники полиции проводят локально-рейдовые отработки для недопущения нарушений правопорядка в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе отработок по улице Петрова задержан 23-летний подозреваемый, сообщает Polisia.kz

При обыске у него обнаружили 29 свертков с наркотическим средством. Установлено, что наркосбытчик реализовывал "товар" через свой интернет-магазин путем "закладок". Он указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты "закладки" с наркотиками.

В настоящее время задержанный взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.