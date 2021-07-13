В Нур-Султане произошла массовая драка

Скрин с видео

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В 05.15 в объектив видеокамер Центра оперативного управления ДП попала драка перед ночным клубом "BaoBao" по проспекту Кабанбай батыра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента. Они были доставлены в полицию района "Есиль", сообщает Polisia.kz

Как выяснилось, между молодыми людьми возник словесный конфликт, переросший в драку. Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей общественного порядка возбуждено административное производство по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство), проводится расследование.

За нарушение карантинного режима владелец заведения привлечен к административной ответственности по статье 425 КРКобАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

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