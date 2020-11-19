В Нур-Султане провели спецоперацию по задержанию наркоторговца

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Нур-Султана провели спецоперацию по задержанию наркоторговца, передает Kazakhstan Today.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по улице Женис за сбыт наркотиков задержан ранее судимый 39-летний житель столицы, у которого в ходе личного обыска в сумке обнаружено 13 полиэтиленовых пакетов с гашишем. При обыске квартиры по месту жительства полицейские обнаружили 3 полиэтиленовых пакета с гашишем и 32 расфасованных полиэтиленовых свертка с наркотиками, готовых к сбыту", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, в результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотических средств. Их стоимость на "черном рынке" составляет более 30 млн тенге.

Также полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере), части 3 статьи 297 УК РК (Сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и части 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, оружия и боеприпасов), что влечет наказание сроком от 10 до 25 лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС, ведется следствие.

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