В Нур-Султане вынесен приговор директору департамента КТЖ

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Директор департамента пути и сооружений "Казахстан темiр жолы" получил год лишения свободы за взятку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следствием подсудимому Т. предъявлено обвинение в том, что он, будучи директором департамента, являясь приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, в ходе осуществления своей служебной деятельности ходатайствовал о назначении на должность руководителя дистанции пути своего знакомого Ш. и в последующем продолжил оказывать ему общее покровительство по работе", - сообщили в столичном суде № 2.

Как сообщили в пресс-службе суда, с августа по 30 октября 2018 года Т. получил взятку в общей сумме 5 300 000 тенге от Ш. за общее покровительство и попустительство по службе в интересах последнего.

Кроме того, Т. в период с февраля 2020 года по май 2021 года в городе Нур-Султане, являясь куратором и прямым начальником, умышленно совершил превышение своих служебных полномочий в виде незаконного сбора денег с 7 подчиненных на общую сумму 1 млн 538 тысяч тенге", - проинформировали в суде.

Суд приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 3 года.

У него конфискованы в доход государства изъятые при задержании 3 млн 840 тысяч тенге.

Приговор не вступил в законную силу.