В Нур-Султане выявили подпольное казино

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Полицейские Нур-Султана в период проведения оперативно-профилактического мероприятия пресекли деятельность подпольного онлайн-казино, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.



"Ночью в подвале дома по улице Есенберлина сотрудники полиции выявили подпольное онлайн-казино. В заведении находились игроки и администратор", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.



При осмотре игорного заведения обнаружено и изъято 12 системных блоков и мониторов, ноутбуки.



В департаменте полиции отметили, что в нелегальное казино допускались лишь проверенные и постоянные клиенты.



По факту организации незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства