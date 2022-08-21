В Нур-Султане задержали трех вооруженных наркоторговцев

Фото: Polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - В Нур-Султане полицейские задержали трех молодых людей, в машине у которых нашли наркотики и пистолет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками полиции во дворе дома по улице Рыскулбекова была остановлена автомашина ВАЗ 2115, в которой находились трое молодых людей. При осмотре транспорта на пассажирском сиденье был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Кроме того, в барсетке одного из пассажиров найдено 48 флаконов с наркотическим веществом растительного происхождения, предположительно, "гашиш". Общая масса вещества равна 47,1 грамма", - сообщает Polisia.kz .

В отношении задержанных возбуждено сразу два уголовных дела. За незаконное ношение оружия подозреваемым грозит срок до двух лет лишения свободы, за незаконное обращение с наркотическими веществами - штраф в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток.

Всего с начала года на территории столицы было зарегистрировано 136 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 253 килограммов наркотических средств, сообщили в полиции.



