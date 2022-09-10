В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться

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ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 6 сентября, в Кербулакском районе на обочине республиканской автодороги Алматы - Оскемен обнаружили тело 46-летнего мужчины, сбитого насмерть неизвестной автомашиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Оперативникам районной криминальной полиции совместно с сотрудниками областного розыскного отдела удалось в течение двух дней установить водителя, скрывшегося с места ДТП, информирует Polisia.kz.
На месте происшествия криминалисты обнаружили частицы и фрагменты кузова от автомашины Volkswagen Golf серого цвета, что помогло установить подозреваемого.
Разыскиваемую автомашину с явными признаками ДТП, то есть с имеющимися техническими повреждениями, обнаружили в поселке Шенгельды соседней, Алматинской области. 34-летний владелец иномарки не стал отрицать свою причастность к смертельному наезду на пешехода. Сейчас задержанный мужчина водворен под стражу", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП области Жетісу Каирбек Канатбеков.