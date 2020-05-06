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В одном из районов Мангистауской области нашли тело новорожденного

05.05.2020, 08:35 10126
В одном из районов Мангистауской области нашли тело новорожденного
Актау. 5 мая. Kazakhstan Today - В селе Атамекен Мунайлинского района обнаружили тело новорожденного ребенка, передает Kazakhstan Today. 
 
В дежурную часть 102 3 мая, примерно в 18.30, поступило телефонное сообщение о том, что в селе Атамекен обнаружено тело новорожденного ребенка, пишет портал "Лада"
 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа департамента полиции, где обнаружили тело новорожденного ребенка. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери ребёнка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

 

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