В одном из районов Мангистауской области нашли тело новорожденного

В дежурную часть 102 3 мая, примерно в 18.30, поступило телефонное сообщение о том, что в селе Атамекен обнаружено тело новорожденного ребенка, пишет портал "Лада".
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа департамента полиции, где обнаружили тело новорожденного ребенка. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери ребёнка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
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