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В одном из ресторанов Шымкента произошла перестрелка: погиб человек

11.08.2020, 08:55 15364
В одном из ресторанов Шымкента произошла перестрелка: погиб человек
Шымкент.11 августа. Kazakhstan Today - В одном из ресторанов в северной части Шымкента произошла перестрелка, погиб один человек, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает Kazakhstan Today.
 
В результате перестрелки возле одного из заведений Шымкента один человек погиб, второй получил несколько ранений и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает портал Otyrar.kz.
 
По информации издания, подозреваемый задержан, однако эта информация официально не подтверждена.
 
Очевидцы рассказывают, что на перекрестках, помимо полицейских, дежурит ОМОН.
 
В городе был объявлен план "Перехват".
 

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