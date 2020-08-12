В одном из ресторанов Шымкента произошла перестрелка: погиб человек

Шымкент.11 августа. Kazakhstan Today - В одном из ресторанов в северной части Шымкента произошла перестрелка, погиб один человек, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает Kazakhstan Today.

В результате перестрелки возле одного из заведений Шымкента один человек погиб, второй получил несколько ранений и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает портал Otyrar.kz

По информации издания, подозреваемый задержан, однако эта информация официально не подтверждена.

Очевидцы рассказывают, что на перекрестках, помимо полицейских, дежурит ОМОН.

В городе был объявлен план "Перехват".

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