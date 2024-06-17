17.06.2024, 14:14 20381
В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека
Подозреваемый задержан
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Павлодар. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре задержали подозреваемого, который на глазах у прохожих зарезал мужчину.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара", - говорится в сообщении департамента полиции Павлодарской области.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Преступление записал на камеру один из очевидцев. На кадрах видно, как подозреваемый отходит в сторону от тела и садится на скамейку.
В постах под распространившимся в соцсетях видео говорится, что убийца хладнокровно перерезал горло мужчине.
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17.06.2024, 21:20 1971
Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Фото: bondik-kids.ru
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальная полиция Германии обнаружила тело женщины, по внешним признакам принадлежащее гражданке Республики Казахстан Айгуль Сайлыбаевой, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия.
Ранее на брифинге в министерстве сообщали, что мать и брат Айгуль Сайлыбаевой уже находятся в Германии.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что пропавшая работала судьей.
17.06.2024, 21:02 3161
Злоумышленники рассылают сообщения от имени председателя АДГС
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по делам государственной службы предупредили о мошенниках, которые в мессенджерах создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбая.
Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - сообщили в ведомстве.
17.06.2024, 17:15 12266
Жестокое избиение девушки в Астане: начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки на улице города, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По факту причинения телесных повреждений гражданином А.Ш. своей сожительнице начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что 16 июня вступили в силу изменения в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где в том числе криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
17.06.2024, 12:05 23801
В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки
Они приговорены к длительным срокам лишения свободы
Фото: pexels
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Кызылорда. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
Они приговорены к длительным срокам лишения свободы по части 1 статьи 264 (Создание транснациональной организованной преступной группы), части 4 статьи 286 (Контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы) и части 4 статьи 297 (Сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы) Уголовного кодекса", - проинформировали в комитете.
По информации КНБ, они являются членами транснациональной преступной группировки.
Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами", - добавили в пресс-службе.
Ранее первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.
17.06.2024, 11:15 25581
Нападение на пенсионера в Алматы: подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция задержала подозреваемого в нападении на пенсионера, сообщает Polisia.kz.
Уточняется, что в микрорайоне Карасу неизвестный нанес пожилому мужчине, заступившемуся за женщину, ножевое ранение и забрал его барсетку.
Несколько дней пострадавший, находившийся в реанимации, не мог дать показания. Мы переживали за его здоровье и за то, что для следствия могло быть упущено то самое "золотое время", когда можно было раскрыть дерзкое преступление по горячим следам. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан и взят под стражу", - добавил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапияев.
Подчеркивается, что родственники пенсионера выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за поимку преступника.
Напомним, в прошлом году в Восточно-Казахстанской области избили и ограбили пенсионера.
17.06.2024, 10:56 26916
Более 80 тонн неучтенного спирта произвели и реализовали на заводе в Шымкенте
Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатного алкоголя
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Шымкент. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода в Шымкенте.
Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что незаконную отгрузку неучтенного спирта осуществляли в праздничные и выходные дни.
С целью ухода от уголовной ответственности изобличена руководитель данного спиртзавода, которая предлагала должностному лицу департамента АФМ по Шымкенту взятку в сумме 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно, за общее покровительство, связанное с незаконной реализацией спирта и непривлечения к уголовной ответственности. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается", - отметили в АФМ.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
17.06.2024, 10:06 28816
Антикор проводит расследование в отношении бывшего гендиректора "Астана-Зеленстрой"
Фото: скриншот из видео Антикора
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой", сообщили в пресс-службе Антикора.
Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела. Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы Астаны", - говорится в сообщении Антикора.
По данным ведомства, с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
17.06.2024, 08:56 30526
Сеть нарколабораторий ликвидировали в четырех регионах Казахстана
Фото: скриншот из видео
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам длительной оперативной разработки МВД Казахстана пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков в четырех регионах страны, сообщает Polisia.kz.
В мае в Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков в арендованном складе. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, 1,5 тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.
После изучения его контактов установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области. Полицейскими отслеживались маршруты передвижения преступников и их расписание. Была проведена спецоперация одновременно в разных частях страны.
В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.
В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование. В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.
Это предотвратило попадание на улицы городов около 11 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. В результате принятых мер не допущено в незаконный оборот более 6 кг синтетики и изъято порядка 4 тонн прекурсоров", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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