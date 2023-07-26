В Павлодаре полицейские задержали закладчицу

В ходе обыска у нее были обнаружены и изъяты 36 свертков общей массой 54,35 грамма

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Павлодар. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина на улицах города Павлодара фотографировала участки земли, расположенные в близком расстоянии друг от друга, - Женщина на улицах города Павлодара фотографировала участки земли, расположенные в близком расстоянии друг от друга, сообщает пресс-служба МВД РК.





Она объяснила, что делала снимки понравившихся ей видов. Но после ознакомления с видеозаписью призналась, что делала "закладки".





По словам задержанной, в одном из мессенджеров она увидела объявление о "трудоустройстве" в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотиков.





Пройдя инструктаж, она стала курьером и должна была получать наркотики и закладывать для передачи другим лицам. Сделав закладки, злоумышленница делала фото с координатами для операторов магазина.





В ходе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты 36 свертков общей массой 54,35 грамма, которые содержат психотропное вещество "альфа-PvP".