В Павлодарской области охраняемый лес незаконно отдали охотникам

Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 12 АВГУСТА - Природоохранные прокуроры обнаружили, что в охранной зоне "Ертіс орманы" незаконно находились охотничьи хозяйства Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2022 году были освобождены около тысячи гектаров охотничьих угодий в Щербактинском и районе Аккулы, незаконно предоставленных охотпользователю местными исполнительными органами, сообщает Pavlodarnews.kz.
Как рассказал прокурор специализированной природоохранной прокуратуры области Арысланбек Баяндинов, угодья находились в пределах границ охранной зоны резервата "Ертіс орманы". На этой территории, как в реликтовом лесе резервата, охота запрещена.
Резервату "Ертіс орманы" нанесен ущерб в размере около 80 млн тенге.
В этом году за незаконную охоту двух человек привлекли к уголовной ответственности и 250 - к административной.
Мы предложили закрепить выше 1,5 миллиона гектаров за охотпользвателями. Здесь на протяжении длительного времени отсутствовали охотничьи хозяйства, соответствующая охрана, и животный мир подвергался браконьерскому лову", - сказал Баяндинов.
За охотничий сезон только за два месяца на этих землях зарегистрировали 18 фактов браконьерства.