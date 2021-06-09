В Петербурге задержали казахстанца, разыскиваемого Интерполом за интернет-мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ИЮНЯ - Больше двух лет правоохранительные органы Австрии искали 33-летнего гражданина Казахстана. Его обвиняют в мошенничестве на 1,2 миллиона евро. В Санкт-Петербурге его задержали сотрудники местного отделения Интерпола, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 июня мужчину задержали у отеля сети Sokos в Батайском переулке. После этого его поместили в специальное помещение для задержанных лиц и сообщили инициатору розыска, сообщает " Фонтанка ".

Казахстанца обвиняют в организации схемы по интернет-мошенничеству, когда на компьютер клиентов австрийских банков поступало письмо с вирусом. При его открытии запускалась вредоносная программа, позволяющая контролировать денежные переводы. Таким образом, с начала 2013 года 192 гражданина Австрии лишились в общей сложности 1 миллиона 200 тысяч евро.

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