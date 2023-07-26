В предгорьях Алматы выявили 52 незаконных объекта

По 8 объектам судом приняты решения о сносе, по 23 ведутся судебные разбирательства о сносе и отмене разрешительных документов

Рассказать друзьям

Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления градостроительного контроля Алматы с сентября 2022 года выявили в предгорьях 52 незаконных объекта. Об этом сообщил замакима Алматы Алишер Абдыкадыров.





По 8 объектам судом приняты решения о сносе, по 23 ведутся судебные разбирательства о сносе и отмене разрешительных документов, по 21 ведутся подготовительные работы для подачи судебных исков.





В ходе заседания общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции Абдыкадыров также сообщил, что акиматом города на системной основе в рамках своей компетенции проводится работа по недопущению застройки в предгорных зонах, а также точечной застройки.





В целях недопущения ухудшения экологической обстановки в июне 2022 года в решение маслихата "Об утверждении плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории Алматы" внесены изменения, которые позволили ограничить этажность строительных объектов и запретить строительство на склонах крутизной более 15 градусов", - сообщил Алишер Абдыкадыров.





Он добавил, что в новом генеральном плане до 2040 года, утвержденном правительством РК в мае 2023 года, все пустующие земли предгорий были переведены в рекреационные зоны, где не предусматривается строительство.



