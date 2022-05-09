В результате перестрелки в Кызылорде погибли три человека

Фото: Polisia.kz

КЫЗЫЛОРДА. 8 МАЯ - В городе Кызылорде произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент со стрельбой в городе Кызылорде зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Также в полиции отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

В прокуратуре Кызылординской области сообщили, что ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры.

7 мая 2022 года около 19.40 перед домом гражданина М. из-за возникших ранее неприязненных отношений между группой молодых людей и хозяевами дома произошла потасовка, перешедшая в стрельбу", - проинформировали в прокуратуре.

Сообщается, что в результате стрельбы на месте погибли три человека. Еще трое, в том числе и хозяин дома, доставлены в больницу.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по пунктам 1, 6, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются", - добавили в прокуратуре региона.







