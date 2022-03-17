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В РК задержали гражданку РФ, находившуюся в межгосударственном розыске 25 лет

16.03.2022, 20:48 12516
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - С 9 по 18 марта в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" и "Мигрант", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За семь дней ОПМ сотрудниками Департамента полиции на транспорте задержано 11 разыскиваемых преступников, в том числе 10 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами стран СНГ, сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.
 

К примеру, 10 марта в Сатпаеве сотрудники управления криминальной полиции Департамента и Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная задержали 56-летнюю гражданку Российской Федерации, которая скрывалась от следствия 25 лет после совершения особо тяжкого преступления", - отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

 
Задержанная разыскивалась УМВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). 
 
В отношении женщины применен экстрадиционный арест, решается вопрос об ее экстрадиции. 
 

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В Алматы пограничники пресекли попытку вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов

16.03.2022, 19:31 13901
Фото: пресс-служба КНБ РК
АЛМАТЫ. 16 МАРТА -15 марта пограничники пресекли в Международном аэропорту Алматы попытку вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В период с 25 января по настоящее время Пограничной службой КНБ предотвращен вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Напомним, в целях защиты национальных интересов РК и обеспечения финансовой стабильности страны президент Касым-Жомарт Токаев постановил запретить вывозить из страны золото и валюту.
 
В Комитете государственных доходов предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты.
 

Задержанного Кайрата Боранбаева спецбортом доставили в Нур-Султан

16.03.2022, 19:19 14956
Задержанного Кайрата Боранбаева спецбортом доставили в Нур-Султан
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Бизнесмен Кайрат Боранбаев, задержанный ранее сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в Алматы, доставлен спецбортом в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео, на котором заснято, как Кайрата Боранбаева выводят из самолета и садят в авто, опубликовал Instagram-паблик ztb_video.
 
Боранбаев с 2016 года входит в число богатейших людей Казахстана. Он является франчайзи McDonald's. Владеет многими компаниями и занимает несколько постов.
 
Ранее СМИ сообщали о его задержании. Однако Агентство по финансовому мониторингу официального комментария о его задержании еще не предоставило.
 
 

В центре Алматы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

16.03.2022, 18:30 17186
АЛМАТЫ. 16 МАРТА - Задержанные участники массовых беспорядков дали признательные показания и указали место, где спрятали награбленное, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На этот раз тайник находился на территории национального парка, в лесополосе, сообщает Polisia.kz
 
Пакеты с пистолетами, патронами, полицейской формой были спрятаны в наземной канализации. 
 

В тайнике обнаружены три пистолета, одна боевая и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макарова, 107 от автомата Калашникова, 16 от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанция, полицейская форма, камуфлированный рюкзак, а также денежные средства в сумме 2400 долларов. Не исключено, что оружие было похищено в ходе массовых беспорядков. По данному факту в управлении полиции Медеуского района начато досудебное расследование по статье 287, часть 2, УК РК", - рассказал заместитель начальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы Азамат Аманжолов.

 
 

Полиция Алматы расследует уголовное дело в отношении Жанболата Мамая

16.03.2022, 15:02 19921
Полиция Алматы расследует уголовное дело в отношении Жанболата Мамая
Фото: facebook.com/zhanbolat.mamay
АЛМАТЫ. 16 МАРТА - Департамент полиции города Алматы расследует уголовное дело в отношении Жанболата Мамая, его обвиняют в оскорблении представителей власти и распространении заведомо ложной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следственным управлением ДП города Алматы расследуется уголовное дело по статье 378, часть 2, УК РК (Оскорбление представителя власти) и статье 274, часть 2, УК РК (Распространение заведомо ложной информации)", - сообщили в пресс-службе департамента. 

 
В настоящее время Жанболат Мамай арестован на два месяца.
 
В департаменте подчеркнули, что досудебное расследование осуществляется в строгом соответствии с принципами объективности, полноты и всесторонности.
 

Брошенный на улице новорожденный: на мать завели уголовное дело в Шымкенте

16.03.2022, 10:28 22261
Брошенный на улице новорожденный: на мать завели уголовное дело в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 16 МАРТА - На 27-летнюю женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка на улице Шымкента, завели уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мать, оставившую сына на детской площадке, нашли. Женщине 27 лет, на нее завели уголовное дело, информирует региональное издание Otyrar.kz.
 
По информации издания, четыре дня новорожденный находился в детской клинической больнице из-за переохлаждения организма. 
 

14 марта в 10.30 из детской городской больницы поступил ребенок мужского пола весом 3200, рост 50 сантиметров. Состояние малыша удовлетворительное. Ребенка сопроводили педиатр и медсестра. Он помещен в изолятор для динамического наблюдения. В городской клинической больнице ребенку провели лабораторные и клинические обследования, УЗИ головного мозга. Результаты анализов в пределе возрастной нормы. В Доме малютки обеспечен температурный режим. Назначена адаптированная молочная смесь. Ребенок активный, ест каждые три часа", - рассказала врач дома малютки Гульмира Мирюсупова.


Напомним, новорожденный младенец был найден на детской площадке в Шымкенте 10 марта.
 

В Акмолинской области молодого закладчика наркотиков приговорили к 10,5 годам лишения свободы

16.03.2022, 09:59 22866
В Акмолинской области молодого закладчика наркотиков приговорили к 10,5 годам лишения свободы
Фото: pexels
КОКШЕТАУ. 16 МАРТА - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Нур-Султана, у которого было изъято более 191 грамма психотропного вещества. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, отказался от дачи показаний, а также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования, аргументируя, что давал показания под давлением сотрудников полиции. Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими Акмолинской области", - сообщили в управлении по противодействию преступности департамента полиции Акмолинской области. 

 
При определении вида и размера наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетнего ребенка.
 

В конце февраля текущего года приговор вступил в законную силу. Всего за прошлый год и истекший период текущего года в суд было направлено 12 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ, по шести делам уже вынесены приговоры, где каждый из осужденных получил более десяти лет лишения свободы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, полковник полиции Мейрам Жапбасов.

 

Мошенники обещали бизнесмену за 1,5 млн долларов устроить его в госструктуру

15.03.2022, 20:28 31296
Фото: пресс-служба КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Комитетом национальной безопасности совместно с департаментами полиции Нур-Султана, КНБ по Актюбинской и Карагандинской областям задержана группа лиц, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представляясь сотрудниками государственных органов и прикрываясь протекцией высокопоставленных должностных лиц, злоумышленники предлагали предпринимателю за сумму в 1,5 млн долларов решить вопрос о назначении его на руководящую должность в одной из госструктур, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Мошенники использовали арендованные автомашины "премиум-класса" и проводили встречи в элитных заведениях столицы в сопровождении нанятой охраны. 
 
4 марта в Нур-Султане задержаны трое участников группировки при передаче части суммы в размере 30 млн тенге и двое других - в Актобе и Балхаше.
 
Проводится досудебное расследование.
 

Пограничники предотвратили ущерб государству в размере более 604 млн тенге

15.03.2022, 20:06 23441
Фото: пресс-служба КНБ РК
АКТАУ. 15 МАРТА - Пограничники департамента ПС КНБ по Мангистауской области продолжают работу по охране биоресурсов в акватории казахстанской части Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года моряками задержаны за нарушение пограничного режима - 11, за нарушение территориальных вод и внутренних вод - 7 граждан РК. На всех правонарушителей наложены штрафы на общую сумму 407 665 тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Кроме этого, обнаружено и изъято сетей - 79500 м, калад - 560 м, снастей - 890 м, выпущено в среду естественного обитания рыбы осетровых пород - 499 (2127 кг), частиковых пород - 1814 (662 кг), тюленей - 99 экземпляров.
 
В результате предотвращен ущерб государству в размере 604 087 740 тенге.
 
Пограничная служба КНБ напоминает, что в Казахстане установлен запрет на вылов осетровых пород и данное нарушение преследуется законом.
 

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