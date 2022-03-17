В РК задержали гражданку РФ, находившуюся в межгосударственном розыске 25 лет

НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - С 9 по 18 марта в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" и "Мигрант", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За семь дней ОПМ сотрудниками Департамента полиции на транспорте задержано 11 разыскиваемых преступников, в том числе 10 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами стран СНГ, сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.

К примеру, 10 марта в Сатпаеве сотрудники управления криминальной полиции Департамента и Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная задержали 56-летнюю гражданку Российской Федерации, которая скрывалась от следствия 25 лет после совершения особо тяжкого преступления", - отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

Задержанная разыскивалась УМВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

В отношении женщины применен экстрадиционный арест, решается вопрос об ее экстрадиции.