01.07.2024, 18:26 28501
В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию
Фото: pexels.com
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Москва. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Московский городской суд приговорил граждан Республики Казахстан Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам за диверсию.
Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Подчеркивается, что гражданский иск ОАО "РЖД" удовлетворен в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в России арестовали казахстанца по подозрению в попытке подрыва трубопровода.
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30.06.2024, 15:10 68916
Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре
Казахстанцы уже покинули Грецию
Фото: Пожарная служба Греции
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Афины. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Греческая прокуратура предъявила уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра) восьмерым казахстанцам, которые уже покинули страну.
Прокуратура инициировала "уголовное преследование за (…) соучастие в поджоге леса на Гидре" в отношении совершеннолетних иностранных пассажиров этой яхты. Поскольку казахстанцы уже покинули страну, греческие власти обратились к властям Казахстана", - сообщает rbc.ru со ссылкой на газету Ekathimerini.
Напомним, пожар на острове Гидра в заливе Сароникос в Греции начался 21 июня и уничтожил большую часть единственного соснового леса, его удалось взять под контроль лишь сутки спустя.
Для тушения потребовалось шесть самолетов и две бригады пожарных, которым пришлось отсутствовать при тушении других пожаров и работе служб", - заявил министр по климату и гражданской защите страны Василис Кикилиас.
По делу о пожаре на острове уже арестованы 13 членов экипажа яхты, включая капитана, ранее они предстали перед прокурором. Одновременно с этим греческие власти проверяют работу портовых властей, которые позволили туристам беспрепятственно покинуть Грецию. Как отмечает The Guardian, большинство пассажиров "роскошной" суперъяхты длиной 53 метра были гражданами Казахстана. Стоимость фрахта такой яхты газета оценила почти в 300 тысяч евроиза неделю в высокий сезон.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что консул связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались.
Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева прокомментировала инцидент. По ее словам, пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков.
Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.
29.06.2024, 18:26 99126
Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области
При обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия
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Актобе. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Два десятка единиц огнестрельного оружия обнаружено при обыске дома одного из жителей Актюбинской области, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
При обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия, в том числе 2 автомата Калашникова, 8 пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра", - говорится в сообщении комитета.
По информации КНБ, в тот же день департаментом КНБ в Алматы обнаружено 2 схрона с оружием.
Изъяты гранатомет, автомат Калашникова, винтовка, 4 ружья, 2 пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра", - проинформировали в ведомстве.
По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
28.06.2024, 19:00 131466
В Алматинской области пьяный дебошир оказал сопротивление полицейским: возбуждено уголовное дело
Правонарушений со стороны полицейских не допущено, заявили в ДП региона
Фото: polisia.kz
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Конаев. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области дебошир в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. При пресечении противоправных действий он, выражаясь нецензурной бранью, оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции. По факту применения насилия в отношении представителя власти полицией возбуждено уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что проводится расследование.
Правонарушений со стороны полицейских не допущено", - добавили в департаменте.
Ранее в Аягозе полицейский погиб после наезда легкового автомобиля. По словам свидетелей, водитель был пьян.
28.06.2024, 10:21 145841
Полицейского насмерть сбили в Аягозе
Совершивший наезд водитель был пьян
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Семей. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Аягозе полицейский погиб после наезда легкового автомобиля. По словам свидетелей, водитель был пьян.
Трагедия произошла вечером 26 июня. По предварительным данным, пешеход шел вдоль дороги. Водитель легковушки на скорости буквально впечатал человека в стену ближайшего магазина. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Но известно, что погибшим оказался 35-летний дознаватель районного отдела полиции, сообщает телеканал КТК.
За рулем находился местный житель, ему 34 года. Он водворен в изолятор. Ему вменяют нарушение правил движения и вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека.
27.06.2024, 13:00 188956
В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького
Ребенок погибшей состоял на д-учете
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев рассказал подробности самоубийства девушки в Центральном парке культуры и отдыха Алматы, передает корреспондент агентства.
Да, я подтверждаю такой факт суицида. Женщина, наша гражданка, совершила самоубийство, спрыгнув из кабинки колеса обозрения в парке Горького. По сведениям родственников, перед смертью она сообщила им о совершении убийства своего малолетнего ребенка с особенностями. Ребенок стоял на д-учете", - прокомментировал Кожаев.
Он пояснил, что в настоящее время дело расследуется, поэтому говорить о мотивах преступлений преждевременно.
При посещении оперативной группой места ее проживания было обнаружено тело ребенка", - уточнил замминистра.
Напомним, в Алматы женщина совершила суицид, выбросившись из кабинки колеса обозрения в ЦПКиО. Предварительно она задушила своего ребенка.
27.06.2024, 11:23 192081
В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми
Детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев сообщил о 6 фактах продажи детей с начала 2024 года, передает корреспондент агентства.
К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году было 19 уголовных дел по продаже детей. В этом году уже шесть фактов. В основном дети продаются внутри нашей страны", - проинформировал замминистра.
Он отметил, что в таких случаях детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки.
Есть люди, которые по каким-то физиологическим особенностям не имеют возможности родить ребенка. Эти люди порождают спрос и находится те, кто этот спрос удовлетворяют. Такие уголовные дела, к сожалению, имеют место. Мы привлекаем к уголовной ответственности", - добавил Марат Кожаев.
По словам замминистра, наказания по таким статьям довольно жесткие. За торговлю несовершеннолетними предусмотрено до 18 лет лишения свободы.
27.06.2024, 10:29 193616
Парень погиб при перестрелке в Конаеве
Фото: pixabay.com
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Конаев. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ночной перестрелке в Конаеве погиб 21-летний парень.
В соцсетях распространяется информация об убийстве 21-летнего парня во время ночной перестрелки в Конаеве. Еще несколько молодых мужчин с огнестрельными ранениями госпитализированы.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента", - рассказали в полиции.
27.06.2024, 09:07 176906
Четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области
Фото: КНБ РК
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Туркестан. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых казахстанцев задержали в Туркестанской области по подозрению в пропаганде терроризма, сообщает Комитет национальной безопасности.
Задержание подозреваемых было проведено 26 июня.
По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию, отметили в КНБ.
В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - добавили в ведомстве.
Ранее подозреваемый в разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма был задержан в Костанае.
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