В Семее парень совершил суицид, спрыгнув с моста

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15 ноября 2021 года на оперативный канал 102 в Управление полиции Семея поступило сообщение о том, что со старого моста спрыгнул 18-летний житель города, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
По данному факту центральный отдел полиции УП города Семей осуществляет досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время по уголовному делу назначили соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела", - приводит сообщение ДП ВКО издание obvk.kz.
В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.