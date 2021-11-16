В Семее парень совершил суицид, спрыгнув с моста

КОКШЕТАУ. 15 НОЯБРЯ - В Есильском районе Акмолинской области на обочине дороги в фуре обнаружено тело 56-летнего жителя Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 ноября 2021 года в отдел полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от 38-летнего жителя Темиртау о том, что на 50-м километре автодороги сообщением "Жаксы - Есиль - Бузулук", между городом Есиль и селом Красивое, на обочине дороги в фуре обнаружено тело неизвестного мужчины.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что на водительском сиденье грузовой автомашины - фуры марки SCANIA обнаружено тело 56-летнего гражданина Республики Беларусь, пишет 716.kz

Визуальным осмотром тела с участием судебно-медицинского эксперта каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Причиной смерти предположительно послужила сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - отметили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Грузовая автомашина - фура марки SCANIA обнаружена в кювете, без внешних повреждений. С учетом зафиксированного следа от колес указанная автомашина съехала с автодороги в правую сторону.

Фура осуществляла перевозку грузовых шин и грузовых колес.