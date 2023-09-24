В Шымкенте чиновники-коррупционеры избежали тюремного заключения

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Караганда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Студент колледжа Караганды получил серьезное ножевое ранение прямо во дворе учебного заведения. Нападавший задержан полицией, передает корреспондент агентства.





Задержан 17-летний подозреваемый. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 УК Республики Казахстан. То есть "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция по данной статье: подозреваемому грозит от трех до восьми лет ограничение свободы либо лишение свободы на тот же срок", - рассказал официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров телеканалу КТК .





У 19-летнего студента было повреждено легкое, сразу после происшествия он попал в реанимацию. Сейчас юноша уже в сознании.





По словам очевидцев, у парней - студентов 2-го и 3-го курсов давно были разногласия. Это первый раз, когда конфликт дошел до криминала. Руководство колледжа от комментариев отказалось.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.





В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).



