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В Шымкенте директор предприятия незаконно реализовал больше 180 тонн мазута

16.11.2021, 16:58 106003
В Шымкенте директор предприятия незаконно реализовал больше 180 тонн мазута
Фото: Хабар 24
ШЫМКЕНТ. 16 НОЯБРЯ - В Шымкенте к 3,5 года условно приговорили директора предприятия за незаконную реализацию свыше 180 тонн мазута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приговор вынес Каратауский районный суд. Там пояснили, что мужчина приобретал мазут у неизвестного лица в обход бюджетных платежей и без разрешительных документов. После незаконно продал партию районному акимату", - сообщает "Хабар 24"

 
Также топливо получили отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, а также жилищная инспекция акимата Сарысуского района. Предприниматель таким образом заработал больше 17 миллионов тенге. 
 

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Мать попавшего в рабство в Казахстане россиянина все 20 лет ждала хороших новостей

17.11.2021, 19:25 2944
ЯРОСЛАВЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 1997 году мужчина ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане, сообщает РИА Новости
 

В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата", - сообщил Михаил Евраев.

 
Он отметил, что обсудил тему с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Бабуркиным. Было принято решение помочь родственникам Алексея в его возвращении на родину.
 

Решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие", - подчеркнул врио губернатора.

 
Мать Алексея Надежда Алексеевна Котова рассказала, что все эти годы ждала только хороших новостей о нем и не верила в его гибель, но известие, что сына держали в неволе, стало шоком для семьи. По словам женщины, вся семья очень ждет Алексея домой. Пока они не знают, когда он вернется.
 
Напомним, полицейские Карагандинской области вызволили из трудового рабства 44-летнего россиянина. О незаконном лишении человека свободы стало известно в ходе мониторинга социальных сетей - полицейские обнаружили видео, на котором мужчина просит о помощи. 
 
Это не первый случай незаконной эксплуатации и принуждения к труду в стране. 6 октября стало известно о жителе Туркестанской области, попавшем в рабство к фермеру-полицейскому и покончившему с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг.
 
59-летнего мужчину держал в рабстве фермер в Мангистау. Факт трудовой эксплуатации в области полицейские выявили в июне. 
 
Пенсионерка из Семея три месяца провела в трудовом рабстве.
 
По данным на июль 2021 года, с начала года в Казахстане выявлено более 100 случаев торговли людьми.
 

Скотокрадов осудили в Туркестанской области

17.11.2021, 17:03 30862
ТУРКЕСТАН. 17 НОЯБРЯ - В Туркестанской области вынесен приговор преступной группировке из 5 человек, похитившей скот на 25 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнили в пресс-службе областного департамента полиции, в Сарыагашский РОП обратились местные жители с заявлением о том, что неизвестные похитили с вольных пастбищ 24 лошади и 15 коров на сумму около 25 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье Уголовного кодекса "Скотокрадство". В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 5 местных жителей. 
 

После завершения досудебного расследования собранные материалы с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда скотокрадов признали виновными и двум из 5 подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, а остальным трем назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 лет", - сообщили в полиции. 

 
Как сообщалось ранее, оперативниками пресечена деятельность преступной группировки, в состав которой входили 10 человек, занимавшейся скотокрадством на территории Павлодарской области.
 

480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию

17.11.2021, 16:24 36964
480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 17 НОЯБРЯ - В Павлодарской области более 480 тонн ГСМ собирались вывезти в Россию под видом растворителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствие установило, что в Россию собирались вывезти более 480 тонн бензина марки АИ-92 в железнодорожных цистернах под видом растворителя", - сообщили в территориальном департаменте Агентства по финмониторингу. 

 
Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд тенге.
 
По данному факту ведется досудебное расследование.

Ранее в Шымкенте директор одного из предприятий города была осуждена за экономическую контрабанду сжиженного газа. Женщина незаконно экспортировала сжиженный газ в Узбекистан и Таджикистан. 


 

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