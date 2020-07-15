В Шымкенте мужчина застрелил трех человек, после покончил жизнь самоубийством

Шымкент. 14 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте мужчина застрелил трех человек, после застрелился сам, передает Kazakhstan Today.

Массовое убийство произошло в микрорайоне Пахтакор города Шымкента. Странные хлопки накануне вечером услышали соседи, сообщает "Первый канал Евразия"

По неподтвержденным данным огонь открыл житель одного из частных домов. Он выстрелил в двух мужчин, сидевших в автомобиле. А после вернулся в свой дом и застрелил находившуюся внутри женщину. Кем она ему приходилась, пока неизвестно. После расправы мужчина свел счеты с жизнью.

Я мужу сказала: "Иди, что-то у Фаруха возле дома машины стоят". Он побежал и почти до 12 часов там был. Он сказал: "Представляешь, там Фаруха, оказывается, тоже застрелили. Ему лет 35, он такой деловой, хороший мужчина был", - рассказала соседка Балгын Алтаева.

Официальной информации о случившемся в департаменте полиции до сих пор не дали. В мотивах преступления правоохранителям предстоит разобраться.

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