В Шымкенте судью лишили свободы на 5 лет за взятку 300 тыс. тенге

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте вынесен обвинительный приговор судье и руководителю ИП по делу о коррупции, передает Kazakhstan Today.

Каратауский районный суд Шымкента 27 октября приговорил председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда Бекимбетова к лишению свободы сроком на 5 лет. Этим же приговором банкротный управляющий ИП "Азия Строй" Ережепов осужден к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Бекимбетов подозревался в получении взятки от Ережепова в сумме 300 тыс. тенге за вынесение положительного решения по гражданскому делу об отсрочке исполнения судебного определения об утверждении заключительного отчета и ликвидационного баланса ИП", - проинформировали в ведомстве.

Также, по информации Агентства, 16 октября суда города Кентау Туркестанской области приговорил акима сельского округа Ески Икан к лишению свободы на 4 года за получение взятки в сумме 2 млн тенге из ранее оговоренных 4 150 000 тенге. Взятку аким намеревался получить за подписание ситуационной схемы земельного участка для ведения сельского хозяйства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства