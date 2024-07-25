24.07.2024, 21:20 61521
В Шымкенте задержан разыскиваемый иностранец с поддельным паспортом
Он незаконно въехал на территорию Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся на территории Казахстана иностранце, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки оперативных данных преступник задержан в Шымкенте. Он незаконно въехал на территорию Казахстана.
У него был изъят поддельный документ гражданина одной из стран Центральной Азии, по которому мужчина намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.
В настоящее время задержанный арестован. В установленном порядке решается вопрос его экстрадиции.
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25.07.2024, 15:06 9536
Глава отдела МЧС получил тюремный срок за коррупцию в Павлодарской области
Из-за коррупционного нарушения подчиненного уволены глава департамента и его заместитель
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель отдела областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана.
Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности", - рассказали в Антикоре.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. В ведомстве напомнили, что руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих.
Напомним, глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию.
25.07.2024, 09:47 26176
Полицейские задержали похищавшую ГСМ из Qarmet преступную группу
Фото: скриншот из видео МВД
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Кокшетау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, наладивших криминальную схему по хищению горюче-смазочных материалов с территории представительства Qarmet, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что члены данной группы осуществляли свою преступную деятельность длительное время. По сведениям потерпевшей стороны, их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн тенге.
Кроме того, совместно со службой безопасности АО "Qarmet" к совершению хищений ГСМ проверяется причастность работников предприятия, в том числе охранной службы. У задержанных изъято около 5,5 тонны дизельного топлива, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства по делу. Все фигуранты водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
24.07.2024, 16:00 76616
Глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию
Чиновник брал взятки от сельхозтоваропроизводителей за ускоренную выдачу кредитных займов
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.
Руководитель филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" СКО признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тыс. тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, более 4,8 млрд тенге сельхозсубсидий похитили и незаконно выплатили в Алматинской области.
24.07.2024, 11:09 88171
Несколько руководителей нефтесервисных компаний задержали в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области сообщает о задержаниях ряда руководителей нефтесервисных компаний.
Установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге. Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге", - сообщили в региональной прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РК "Хищение в особо крупном размере".
Также начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организацией АО "НК "КазМунайГаз". Задержан бывший руководитель ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн".
Также по подозрению в хищениях задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" и 2 представителя подрядных организаций.
Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований. Они находятся в производстве департамента экономических расследований Мангистауской области. Задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АО "НК "КазМунайГаз", - уточнили в ведомстве.
Напомним, суд области Жетісу вынес приговор 21 бухгалтеру за миллиардные хищения в сфере образования.
В Астане за многомиллионные хищения осудили главу столичной дирекции развития спорта.
24.07.2024, 10:03 94076
В Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Наурызбайского района Алматы пресечено мошенничество, связанное с незаконной деятельностью по привлечению средств дольщиков.
По данным городской прокуратуры, в 2022 году директор одного ТОО подала рекламу о начале строительства жилых комплексов Lantana и Flora, не имея разрешения на строительство.
Путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34 дольщиков в размере 290 млн тенге. Материалы прокуратурой направлены в управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования", - сообщили в прокуратуре Алматы.
Приговором Бостандыкского районного суда от 21 июня 2024 года она признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере) и лишена свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.
Изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.
Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов.
24.07.2024, 09:17 95401
За взятку в $100 тыс. осужден бывший директор Петропавловского завода тяжелого машиностроения
Фото: Pexels.com
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа, расследовалось АФМ.
В 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме $100 тыс. (45 млн тенге)", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, исполнительный директор за посредничество во взяточничестве - к четырем годам лишения свободы.
Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.
23.07.2024, 21:32 124611
Жителю Павлодарской области дали 18 лет за изнасилование несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Дело по факту совершения изнасилования в отношении несовершеннолетней потерпевшей отчимом рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.
Подсудимый Ц. вину признал, просил сурово не наказывать. Его вина доказана признательными показаниями, а также потерпевшей, свидетелями, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
С учетом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления Ц. назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 18 лет. Также Ц. лишен пожизненно права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор в законную силу не вступил.
23.07.2024, 18:10 128576
В подъезде одного из домов Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями
Убийство раскрыто по горячим следам
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В подъезде одного из домов в Алмалинском районе города Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщает Polisia.kz.
Это преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого. Установлено, что между ними произошел скандал, в результате чего женщина схватила нож", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.
Он подчеркнул, что по факту убийства человека возбуждено уголовное дело.
Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавил Олжас Шарипов.
Ранее жестокое убийство произошло на автозаправочной станции в Есике.
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