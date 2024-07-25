В Шымкенте задержан разыскиваемый иностранец с поддельным паспортом

Он незаконно въехал на территорию Казахстана

Фото: Polisia.kz

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Шымкент. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся на территории Казахстана иностранце, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупном размере, сообщает - Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся на территории Казахстана иностранце, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz





В ходе проверки оперативных данных преступник задержан в Шымкенте. Он незаконно въехал на территорию Казахстана.

У него был изъят поддельный документ гражданина одной из стран Центральной Азии, по которому мужчина намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.





В настоящее время задержанный арестован. В установленном порядке решается вопрос его экстрадиции.