В Шымкенте жестоко убит предприниматель

ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - В Шымкенте расследуют жестокое убийство предпринимателя - Аваза Джаналиева зарубили топором и сожгли в собственном автомобиле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В убийстве подозревают 30-летнего мужчину, который пытался продать предпринимателю участок земли по липовым документам. Когда покупатель раскрыл обман, злоумышленник жестоко убил его и завладел деньгами, сообщает телеканал " Астана ".

По словам родственников бизнесмена, все происходило в доме предполагаемого убийцы.

На месте находились и женщина, ее сын и невестка. Они втроем убивали моего сына. После ударов у него началось кровотечение. Чтобы не запачкать везде кровью, они надели на голову пакет", - сказала мать погибшего Гульзада Джаналиева.

По информации телеканала, тело бизнесмена загрузили в его собственную машину и вывезли в безлюдное место. Через несколько часов убийца вернулся, облил салон автомобиля бензином и поджег.

Родственники считают, что мотивом преступления стали деньги. У погибшего в этот день были с собой 2 млн тенге, предназначенные для покупки земли.

Подозреваемым оказался 30-летний безработный, который ранее он был судим за разбой. Родные погибшего бизнесмена намерены добиваться наказания для матери и супруги задержанного - считают их соучастниками. У убитого Аваза Джаналиева остались беременная жена и двое маленьких детей.

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