В СКО депутат подозревается в хищении более 250 млн тенге

Рассказать друзьям

Петропавловск. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении депутата, который также является руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата г. Петропавловска", и его заместителя, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.





Как уточнил представитель Антикора, должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на общую сумму 258 млн тенге путем заключения в период 2020-2022 годов фиктивных договоров с аффилированными предприятиями на выполнение работ по реконструкции ливневых сетей, ремонту насосных станций и оказанию услуг по аренде спецтехники.





С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.





Расследование продолжается.





Тлеукенов также рассказал, что в Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя регионального управления физической культуры и спорта.





Он подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от подведомственной организации со средств, выделенных для спортсменов на прохождение учебно-тренировочных сборов. Досудебное расследование продолжается", - сказал представитель Антикора.