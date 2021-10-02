В СКО егеря отстреливали маралов без разрешения

ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ОКТЯБРЯ - Сотрудники природоохранной полиции Северо-Казахстанской области задержали двух браконьеров, оказавшихся егерями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории госучреждения "Красный бор", в лесу, полицейские обнаружили автомашину "Нива", в полуприцепе которой оказались полиэтиленовые пакеты с мясом марала. По подозрению в причастности к совершению незаконной охоты они задержали двух подозреваемых: водителя автомобиля и пассажира, еще двое участников незаконной охоты покинули место происшествия ранее.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные сами являются егерями, пишет Polisia.kz

Они указали место, где отстреляли и разделали двух маралов.

По словам полицейских, сезон охоты на маралов в Северном Казахстане сейчас открыт, но количество животных, подлежащих отстрелу, строго регламентировано. Каждый охотник должен получить разрешительный документ с указанием, сколько животных он может отстрелять. У задержанных егерей этих документов не было. Задержанные рассказали, что помочь вывезти мясо животных они попросили местного жителя.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства