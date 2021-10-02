В СКО егеря отстреливали маралов без разрешения

ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ОКТЯБРЯ - Сотрудники природоохранной полиции Северо-Казахстанской области задержали двух браконьеров, оказавшихся егерями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На территории госучреждения "Красный бор", в лесу, полицейские обнаружили автомашину "Нива", в полуприцепе которой оказались полиэтиленовые пакеты с мясом марала. По подозрению в причастности к совершению незаконной охоты они задержали двух подозреваемых: водителя автомобиля и пассажира, еще двое участников незаконной охоты покинули место происшествия ранее.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные сами являются егерями, пишет Polisia.kz
.
Они указали место, где отстреляли и разделали двух маралов.
По словам полицейских, сезон охоты на маралов в Северном Казахстане сейчас открыт, но количество животных, подлежащих отстрелу, строго регламентировано. Каждый охотник должен получить разрешительный документ с указанием, сколько животных он может отстрелять. У задержанных егерей этих документов не было. Задержанные рассказали, что помочь вывезти мясо животных они попросили местного жителя.
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В Нур-Султане неизвестные "заминировали" посольство Беларуси
01.10.2021, 21:22 67933
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в РК неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники департамента полиции Нур-Султана провели проверку, информация не подтвердилась. На территории посольства взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
В Карагандинской области директора больницы подозревают в получении взяток
01.10.2021, 21:12 70606
КАРАГАНДА. 1 ОКТЯБРЯ - Директор больницы в Бухаржырауском районе Карагандинской области подозревается в получении взяток от врачей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Врачи платили начальству за то, что им позволяли получать от государства стимулирующие надбавки за лечение пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Патриот
".
В отношении директора больницы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.
Напомним, в Казахстане с 1 октября отменяют
"ковидные" надбавки врачам.
Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу в Костанайской области
01.10.2021, 20:39 72955
КОСТАНАЙ. 1 ОКТЯБРЯ - Костанайские полицейские пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Установлен гражданин Казахстана, который за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны двух граждан Афганистана, у одного из которых отсутствовали документы, удостоверяющие личность, сообщает "Алау
".
По данному факту в отношении гражданина РК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).
В отношении граждан Афганистана в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.