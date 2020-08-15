В столичном управлении контроля и качества городской среды незаконно выдавали лицензии

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники столичного управления контроля и качества городской среды незаконно выдавали лицензии юридическим лицам, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе прямого эфира "AntikorLive" рассказал следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Антикоррупционная служба Нур-Султана начала досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султана" и других лиц.

Они за денежное вознаграждение в размере от 100 тысяч до 1 млн тенге применяли противоправную преступную схему по незаконному предоставлению юридическим лицам лицензий 1-й, 2-й, 3-й категорий на занятие строительно-монтажными работами", - рассказал Данияр Бигайдаров.

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