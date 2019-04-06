В Талдыкоргане осудили замглавы облвоенкомата за убийство своего начальника

Талдыкорган. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане на два года осудили замначальника областного военкомата, который в ссоре застрелил своего шефа, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК





В суде установили, что подполковник совершил убийство в состоянии аффекта. Поэтому отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Инцидент произошел в конце марта прямо в здании департамента по делам обороны. Оспанов выстрелил в своего руководителя из ружья. Военком погиб мгновенно. Выяснилось, что за несколько минут до трагедии Оспанов и Беристемов серьезно поскандалили. Правда, о чем они спорили, так и осталось загадкой. Зато вскрылись другие подробности. Оказалось, заместитель был свидетелем в деле о растрате чужого имущества, где обвиняемым фигурировал как раз его начальник. После выстрела стрелявший подполковник еще несколько часов сидел около убитого, закрывшись в кабинете, и лишь после переговоров сдался полиции.





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