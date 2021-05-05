В Талдыкоргане пьяный дебошир нанес ножевое ранение полицейскому

ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАЯ - 3 мая в Талдыкоргане во время задержания пьяный местный житель нанес ножевое ранение участковому инспектору, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что 3 мая в 01.15 сотрудникам полиции поступил вызов от жительницы города Талдыкоргана о том, что на почве семейной ссоры пьяный мужчина, находясь в автовокзале, угрожает ей.

На место вызова незамедлительно прибыли два участковых инспектора полиции УП города Талдыкоргана, которых подозреваемый мужчина заметил и попытался скрыться с места. В ходе преследования и принятия мер к задержанию правонарушителя, на пересечении улиц Абая и Жансугурова фигурант стал оказывать сопротивление сотрудникам полиции с использованием холодного оружия и при задержании нанес ножевое ранение одному из участковых инспекторов", - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемый мужчина, оказавшийся 23-летним жителем Коксуского района, задержан и взят под стражу. Орудие преступления - кухонный нож - изъято.

Полицейский с ранением брюшной полости доставлен в больницу Талдыкоргана. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти)", - заключили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства