В Талдыкоргане сотрудница детского сада ударила ребенка по голове   

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность крупного поставщика наркотических средств на территорию Акмолинской области, сообщает перс-служба - В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность крупного поставщика наркотических средств на территорию Акмолинской области, сообщает перс-служба МВД РК





Во время задержания, проведенного оперативниками в Астане, из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны - это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам стоимостью 5 млн тенге.





54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки.





Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.



