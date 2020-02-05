В Талдыкоргане военнослужащий застрелил сослуживца

Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане по подозрению в убийстве военнослужащего задержан 38-летний житель города, являющийся его сослуживцем, передает Kazakhstan Today.

Вечером 24 декабря прошлого года в городскую полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в микрорайоне "Каратал". По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Потерпевшим оказался 36-летний талдыкорганец, проходивший службу в одной из воинских частей, расположенных близ Талдыкоргана. Полицейские возбудили по факту уголовное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

В рамках расследования было выдвинуто несколько версий, каждая из которых тщательно проверялась. Был выполнен большой объем работы. Допрошены все лица, имеющие хоть какое-нибудь отношение к потерпевшему. Получены результаты ряда назначенных экспертиз", - отметил начальник УП Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

По его словам, в результате сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался сослуживец убитого. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В пресс-службе также проинформировали, что подозреваемый служит в той же воинской части, что и убитый.

Досудебное расследование находится в производстве областного следственного управления. Обрез охотничьего ружья 16-го калибра, из которого производился выстрел, был обнаружен на дне реки Каратал. Оружие изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественного доказательства", - заключили в полиции.

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