В Талдыкоргане задержан пропагандист синтетических наркотиков

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - Местный житель при помощи трафарета в местах массового скопления людей создавал надписи, рекламирующие запрещенные к продаже синтетические наркотики, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Polisia.kz, подозреваемого в подъезде многоэтажки заметил один из жильцов дома и поднял шум. Сотрудники роты патрульной полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали 24-летнего подозреваемого.
В ходе обыска у него были изъяты краски для распыления, трафарет с электронным адресом и другие вещественные доказательства, признанные орудием преступления. Задержанный признался в совершении преступления. По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 статьи 299-1 УК РК. По окончании досудебного расследования материалы дела будут направлены на рассмотрение в судебные органы", - сообщил начальник управления полиции города Аскар Нурсапа.
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