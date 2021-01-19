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В Талдыкоргане задержан пропагандист синтетических наркотиков

18.01.2021 11530
Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - Местный житель при помощи трафарета в местах массового скопления людей создавал надписи, рекламирующие запрещенные к продаже синтетические наркотики, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, подозреваемого в подъезде многоэтажки заметил один из жильцов дома и поднял шум. Сотрудники роты патрульной полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали 24-летнего подозреваемого. 
 

В ходе обыска у него были изъяты краски для распыления, трафарет с электронным адресом и другие вещественные доказательства, признанные орудием преступления. Задержанный признался в совершении преступления. По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 статьи 299-1 УК РК. По окончании досудебного расследования материалы дела будут направлены на рассмотрение в судебные органы", - сообщил начальник управления полиции города Аскар Нурсапа.

 
 

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