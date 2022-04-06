В Талдыкоргане задержаны 11 участников январских беспорядков

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Как сообщает Polisia.kz, у задержанных изъято огнестрельное оружие, спецсредства защиты и боеприпасы, похищенные ранее у силовиков.
Задержание подозреваемых, возраст которых варьируется от 20 до 39 лет, произведено в разных районах области. Непосредственное участие в январских событиях, а также применение силы в отношении сотрудников силовых структур и военнослужащих подтверждается видеофиксацией их действий при захвате здания областного акимата и городской полиции.
В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято два гладкоствольных охотничьих ружья, множество патронов, полицейские бронежилеты и спецсредства, используемые в правоохранительной и охранной деятельности. Изъятое оружие и имущество числилось ранее похищенным при нападении на здания городской и областной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Сарканского района, который является активным участником ОПГ. При личном обыске у него изъяты пистолет Макарова и патроны к нему, сверток вещества зеленого цвета со специфическим запахом, похожего на гашиш, общим весом 210 граммов.
После задержания родственники задержанного пытались ворваться в здание ДП и помешать ходу следствия. Необходимо подчеркнуть, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотических средств предусмотрена уголовная и административная ответственность", - информирует Polisia.kz.
Расследование в отношении задержанных проводится по статье 272 УК РК (Участие в массовых беспорядках). Собранный материал вместе с доказательной базой передан в производство сотрудников Спецпрокуратуры.