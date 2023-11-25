В Талдыкоргане женщина пыталась избежать ареста, подделав медицинскую справку

В ходе встречной прокурорской проверки выяснилось, что она ввела суд в заблуждение

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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением Талдыкорганского административного суда от 23 ноября 2023 года гражданка У., управлявшая авто в состоянии алкогольного опьянения, привлечена к административной ответственности лишь в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет, - Постановлением Талдыкорганского административного суда от 23 ноября 2023 года гражданка У., управлявшая авто в состоянии алкогольного опьянения, привлечена к административной ответственности лишь в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Жетысуской области.





Однако санкция статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. Но суд не применил к гражданке У. административный арест. Женщина предоставила медицинскую справку о беременности, что исключает применение административного ареста.





В ходе встречной прокурорской проверки выяснилось, что женщина ввела суд в заблуждение, предоставив фиктивный медицинский документ.





По факту подделки официального документа для принятия процессуального решения материалы направлены в управления полиции Талдыкоргана.