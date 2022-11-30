В талдыкорганском парке обнаружили тело мужчины

Граждане малоимущими считались только на бумаге, а по факту проживали в коттеджах и ездили на дорогих автомобилях

Шымкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили фиктивных получателей адресной социальной помощи. Незаконным способом пособия получили 610 семей.





Как рассказали в управлении занятости и социальной защиты населения Шымкента, горожане скрывали свои доходы и даже подделывали справки.





Такие граждане малоимущими считались только на бумаге, а по факту проживали в коттеджах и ездили на дорогих автомобилях, отметили специалисты, говорится в репортаже телеканала "Хбара24"





По информации телеканала, незаконно было получено более 30 млн тенге, их придется вернуть.





Многие семьи решили сделать это добровольно, не доводя дело до суда. Но некоторыми историями заинтересовались полицейские, расследуя дело по статье "Мошенничество".





391 семья добровольно вернула в бюджет 17 миллионов 502 тысячи тенге. Дела еще 219 семей рассматривались в суде, по 200 фактам есть решение. Кто-то незаконно получил за два квартала. Кто-то - за один. У всех по-разному. Сейчас аудит проводится постоянно", - рассказала глава управления занятости и соцзащиты Шымкента Балмаржан Нарбекова.



