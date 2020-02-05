В Темиртау задержали напавшего на женщину грабителя

Караганда. 4 февраля. Kazakhstan Today - Полиция задержала грабителя, напавшего на женщину в Темиртау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 23 января текущего года в соцсетях было опубликовано видео, на котором неизвестный напал на девушку и попытался вырвать у нее сумку. В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции установлена 33-летняя потерпевшая, по заявлению которой Старогородским отделом полиции Темиртау начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 - части 2 статьи 191 УК РК (Попытка совершения грабежа).

1 февраля в ходе проведенных мероприятий и изучения камер видеонаблюдения установлен и задержан 40-летний житель города, который дал признательные показания и опознан потерпевшей", - проинформировали в полиции.

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