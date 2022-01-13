В трех областях задержаны мародеры с похищенным оружием

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Мародеры задержаны при проведении оперативных мероприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, на 12 января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты три единицы нарезного оружия, 11 пистолетов Макарова, похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм. Начато досудебное расследование.

В Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен Mersedes-Benz. В ходе досмотра обнаружены и изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната. Начато досудебное расследование.

В Жамбылской области задержан гражданин, у которого изъяты пять ружей, 110 патронов различного калибра и три магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина. Начато досудебное расследование.

В Таразе обнаружены и изъяты автомат Калашникова и нарезная винтовка ТОЗ 18. Также около ТД Sulpak в коробке обнаружены четыре светозвуковые гранаты без запалов. Проводится проверка.

В Кызылординской области задержан гражданин, у которого изъято похищенное во время штурма полицейских зданий помповое ружье Форт-500. Начато досудебное расследование.