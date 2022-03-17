В центре Алматы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

АЛМАТЫ. 16 МАРТА - Задержанные участники массовых беспорядков дали признательные показания и указали место, где спрятали награбленное, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На этот раз тайник находился на территории национального парка, в лесополосе, сообщает Polisia.kz.
Пакеты с пистолетами, патронами, полицейской формой были спрятаны в наземной канализации.
В тайнике обнаружены три пистолета, одна боевая и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макарова, 107 от автомата Калашникова, 16 от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанция, полицейская форма, камуфлированный рюкзак, а также денежные средства в сумме 2400 долларов. Не исключено, что оружие было похищено в ходе массовых беспорядков. По данному факту в управлении полиции Медеуского района начато досудебное расследование по статье 287, часть 2, УК РК", - рассказал заместитель начальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы Азамат Аманжолов.