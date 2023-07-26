В Туркестане для детей проводили незаконные религиозные уроки  

Занятия посещали 68 детей от 5 до 17 лет

Фото: Polisia.kz

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Туркестан. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской совместно совместно с Комитетом национальной безопасности по Туркестанской области установили мужчину, который преподавал несовершеннолетним незаконные религиозные занятия.





Житель Туркестана в доме незаконно проводил уроки и религиозные проповеди для 68 детей в возрасте от 5 до 17 лет, а оплата за обучение составляла 100 тысяч тенге, информирует Polisia.kz









По информации полиции, среди учащихся обучались дети не только из Туркестанской, но Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей, области Абай и Республики Узбекистан.





Вместе с тем из дома "преподавателя" полицейские изъяли более 100 книг религиозного характера, которые направлены на экспертизу.





В отношении мужчины составили административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях".