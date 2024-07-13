12.07.2024, 21:24 9561
В Туркестане оштрафовали иностранцев за незаконный ввоз религиозных книг
Фото: департамент полиции на транспорте РК
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Туркестан. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При прохождении досмотра в аэропорту Туркестана пассажиров авиарейса Абу-Даби - Туркестан транспортные полицейские задержали граждан Таджикистана 53 и 68 лет, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте РК.
В ходе проверки у иностранцев обнаружены и изъяты по шесть экземпляров книг религиозного содержания.
Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана в отношении правонарушителей составили административный протокол за нарушение законодательства Казахстана о религиозной деятельности и религиозных объединениях, материал направлен в суд.
Постановлением суда иностранцы привлечены к административной ответственности и им наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) каждому.
Аналогичное правонарушение выявлено и сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Атырау. 45-летний пассажир авиарейса Стамбул - Атырау также постановлением суда оштрафован на 50 МРП. Мужчина незаконно ввез религиозные книги в количестве 39 штук.
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12.07.2024, 20:10 12426
Экс-полицейский из Павлодара получил три года за взятку в 100 тысяч тенге
Суд не нашел оснований для мягкого наказания
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Павлодар. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре бывшего сотрудника миграционной полиции обвиняли в незаконной помощи иностранцу за деньги, сообщает Pavlodarnews.kz.
Следователи выяснили, что с 31 августа 2022 по 23 апреля 2023 года подсудимый получил в общем сто тысяч тенге. В такую сумму полицейский оценил непривлечение иностранца к административной ответственности по миграционному законодательству и выдачу разрешения на временное проживание в стране.
Подсудимый полностью признал вину и содействовал следствию. Павлодарский суд № 2 учел, что полицейский почти восемь месяцев брал деньги от иностранца, и приговорил его к трем годам лишения свободы. Также подсудимый потерял звание старшего лейтенанта полиции и пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
12.07.2024, 19:45 13106
Закладчика вейпов задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 21-летнего мужчину задержали в Ауэзовском районе Алматы. У него при себе было 30 электронных вейпов, которые он дистанционно продавал, сообщает Polisia.kz.
Заказы задержанный получал по интернету. Смеси и вейпы он приобретал оптом также бесконтактным способом. Запрещенный к продаже товар изъят. Действиям реализатора будет дана правовая оценка.
Напомним, 20 июня в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу вейпов.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые все еще торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены.
12.07.2024, 17:25 17176
В СКО задержан глава ДУИС: стали известны подробности
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции Казахстана рассказали, за что был задержан начальник департамента уголовно-исполнительной системы Северо-Казахстанской области.
Изобличен начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы. Он подозревается в получении взятки в размере одного млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с санкции суда подозреваемый взят под домашний арест.
Также в агентстве рассказали о приговоре суда в отношении заместителя начальника ДУИС ВКО.
Приговором суда Зиянову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания "подполковник юстиции", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем создания благоприятных и привилегированных условий отбывания наказания для осужденного - экс-руководителя ТОО "Оператор РОП", - добавили в Антикоре.
Напомним, информация о задержании главы ДУИС СКО ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что он был задержан при получении взятки на рабочем месте.
12.07.2024, 17:05 18061
Антикор завершил досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Казахстана
Фото: primeminister.kz
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности", - проинформировали в пресс-службе.
Также агентством завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в злоупотреблении должностных полномочий и хищении бюджетных средств.
По каждому из указанных дел ущерб составляет свыше 1 млрд тенге", - отметили в Антикоре.
Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-министра по ЧС РК по подозрению в превышении служебных полномочий.
Он подозревается в том, что отдавал незаконные указания командованию воинской части МЧС РК и должностным лицам департамента по ЧС Карагандинской области о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства частного дома", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в осенью 2023 года Антикор сообщал о задержании экс-министра юстиции, но не уточнил, о ком именно речь. Позже в ведомстве подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.
В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Позже стало известно, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев был задержан при попытке скрыться из страны.
12.07.2024, 09:50 28491
КНБ РК задержал подозреваемых в экстремистской деятельности
Фото: КНБ
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июле в Астане, Шымкенте, Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов, сообщили в пресс-службе КНБ.
Оперативниками задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и один иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях. По местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении КНБ.
Отмечается, что один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане.
В отношении еще двух лиц проверяется информация о регулярном употреблении тяжелых наркотиков. Проводится досудебное расследование по статьям 256, 257, 259 и 405 Уголовного кодекса", - добавили в комитете.
Иная информация разглашению не подлежит.
11.07.2024, 18:00 52791
Неэффективное освоение более миллиарда тенге в Туркестанской области: заведено два уголовных дела
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Туркестан. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила факты неэффективного освоения более миллиарда тенге при посадке лесных насаждений, сообщает прокуратура региона.
Выявлены факты подписания руководителями учреждения ("Жасыл Аймак". - Прим. ред.) документов, подтверждающих расход бюджетных средств без их фактического исполнения на сумму более 24 млн тенге при посадке трех тысячи саженцев саксаула (...) Кроме того, выявлены факты неэффективного освоения средств свыше одного млрд тенге при посадке лесных насаждений, использования удобрений, полива, установки трансформаторов на непригодных к посеву земельных участках", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что по данным фактам прокуратурой возбуждено два уголовных дела по статье 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Напомним, в прошлом году сумма неэффективного использования бюджетных средств Казахстана составила 489 млрд тенге.
11.07.2024, 15:20 58681
В столичной дирекции спорта украли 40 млн тенге бюджетных средств
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 40 млн тенге бюджетных средств за фиктивно проведенные сборы присвоили в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
В период с 2021 по 2022 год должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.
Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.
Напомним, сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении 56 млн тенге бюджетных средств.
11.07.2024, 11:00 58981
В Алматы пресекли канал незаконной миграции
Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности
Фото: polisia.kz
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы прокуроры пресекли незаконный миграционный поток граждан России, Кыргызстана, Узбекистана и Грузии, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительства по фиктивным документам", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.
Как правило, организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы. В настоящее время по акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проводится работа по признанию государственной регистрации подставных фирм недействительной", - добавили в прокуратуре.
Ранее КНБ Казахстана пресек канал незаконной миграции граждан Афганистана в страны Европы.
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