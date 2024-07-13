В Туркестане оштрафовали иностранцев за незаконный ввоз религиозных книг

Фото: департамент полиции на транспорте РК

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Туркестан. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При прохождении досмотра в аэропорту Туркестана пассажиров авиарейса Абу-Даби - Туркестан транспортные полицейские задержали граждан Таджикистана 53 и 68 лет, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте РК.





В ходе проверки у иностранцев обнаружены и изъяты по шесть экземпляров книг религиозного содержания.





Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана в отношении правонарушителей составили административный протокол за нарушение законодательства Казахстана о религиозной деятельности и религиозных объединениях, материал направлен в суд.





Постановлением суда иностранцы привлечены к административной ответственности и им наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) каждому.





Аналогичное правонарушение выявлено и сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Атырау. 45-летний пассажир авиарейса Стамбул - Атырау также постановлением суда оштрафован на 50 МРП. Мужчина незаконно ввез религиозные книги в количестве 39 штук.