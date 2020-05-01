В Туркестане председателя коллегии областного суда подозревают в получении взятки

Туркестан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда подозревают в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Центральным аппаратом Агентства РК по противодействию коррупции совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда начато досудебное расследование в отношении председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда", - сообщили в пресс-службе Агентства.

По информации ведомства, председатель коллегии "подозревается в получении взятки от банкротного управляющего в сумме 300 тыс. тенге за вынесение положительного судебного решения по гражданскому делу".





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