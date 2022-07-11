Система Orphus

В Туркестане задержали организаторов незаконного игорного бизнеса

10.07.2022, 14:43 13586
В Туркестане задержали организаторов незаконного игорного бизнеса
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 10 ИЮЛЯ - Полицейские Туркестана пресекли незаконную деятельность игорного бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате проверки полицейские изъяли 2 монитора, 6 процессоров и чековый аппарат. Стражи порядка установили владельца игорного заведения, жителя Туркестана", - информирует пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

 
Сообщается о задержании еще одного организатора аналогичного бизнеса. При обыске у него изъяли 12 мониторов, 8 процессоров, чековый аппарат, интернет-модем и тюнеры-камеры. 
 
По данным пресс-службы, эти факты зарегистрировали по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Проводится досудебное расследование.


 

новости по теме

Разбойное нападение на инкассаторов раскрыто в Акмолинской области

11.07.2022, 14:57 1286
Разбойное нападение на инкассаторов раскрыто в Акмолинской области
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области задержаны два участника разбойного нападения на инкассаторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Разбойное нападение на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, совершено 7 июля в селе Бозайгыр Шортандинского района, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. 
 

После снятия денежных средств с терминала в автомашину, в которой находились инкассаторы, на заднее пассажирское сидение проник неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил их проехать на окраину села и под угрозой завладел 14 миллионами тенге", - рассказали в полиции.

 
В течение суток полицейские задержали двоих подозреваемых - жителей города Косшы в возрасте 27 и 24 лет. Выяснилось, что задержанные ранее работали в данной инкассаторской фирме. 
 
Похищенные деньги подозреваемые спрятали на берегу реки Нура в поселке Тайтобе, где их и нашли полицейские. 
 
В настоящее время преступники арестованы и водворены в изолятор временного содержания. 

 

Группу серийных интернет-мошенников задержали в Казахстане

11.07.2022, 14:30 1486
Группу серийных интернет-мошенников задержали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В отношении пяти участников избрана мера пресечения арест. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге", - сообщает Polisia.kz

 
 
В частности, на уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге она перевела несколькими траншами на счета мошенников. Поняв, что попалась на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня, рассказали в полиции. 
 
В МВД подчеркнули, что в совершении таких преступлений, как правило, используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц. Для обналичивания денежных средств тоже используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров. Все указанные действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денежных средств либо оформления кредита.
 

В ВКО сельчанин совершил кражу на 9,3 млн тенге

11.07.2022, 12:33 3826
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области 49-летний сельчанин совершил кражу на 9,3 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, поступило обращение 64-летнего главы одного из крестьянских хозяйств района, который сообщил о краже бетонных изделий. 
 
По словам потерпевшего, неизвестные в период времени с 10 по 25 июня вблизи села Ерназар, воспользовавшись свободным доступом, украли 16 бетонных фундаментов, 6 колонных опор и 7 бетонных балок. Общая сумма ущерба составил около 9,3 млн тенге. 
 
Полицейские задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. 
 
В отношении злоумышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК (Кража).
 

Шесть лет тюрьмы получил участник январских беспорядков в Алматы за хищение оружия

11.07.2022, 12:27 3006
Шесть лет тюрьмы получил участник январских беспорядков в Алматы за хищение оружия
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по факту хищения огнестрельного оружия в период январских погромов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Суд установил, что 33-летний подсудимый вместе с неустановленным лицом незаконно проникли в оружейный магазин в период действовавшего режима ЧП и похитили оттуда гладкоствольное оружие марки Beretta Perennia III стоимостью 204 733 тенге, а также гладкоствольное оружие марки ATA ARMS стоимостью 187 557 тенге.
 
По данным Алмалинского районного суда, подсудимый вину признал частично. Он утверждает, что не проникал в оружейный магазин , а оружие "нашел около магазина и подобрал его для дальнейшей передачи в правоохранительные органы". 
 
Однако, как проинформировали в суде, вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, которые являются его знакомыми. Согласно их показаниям, подсудимый вместе с неустановленным следствием лицом проник в магазин и потом обратно сел в машину с похищенным оружием.
 

Прокурор обвинение поддержал и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Смягчающим вину обстоятельством является наличие двоих несовершеннолетних детей, частичное признание вины и молодой возраст подсудимого. Отягчающим обстоятельством явилось совершение преступление в момент ЧП", - рассказали в пресс-службе суда.

 
Приговором суда подсудимый признан виновным в хищении огнестрельного оружия в группе лиц по предварительному сговору, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.

В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц похищенного в ходе январских событий оружия.
 

Более 171 миллиона тенге украли при реализации проекта "Жас маман" в Жамбылской области

11.07.2022, 10:20 5586
Более 171 миллиона тенге украли при реализации проекта "Жас маман" в Жамбылской области
ТАРАЗ. 11 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта "Жас маман", целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, выявлен в Жамбылской области.
 

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе АФМ.

 
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
 

В Шымкенте задержан руководитель департамента УИС

10.07.2022, 19:24 11491
В Шымкенте задержан руководитель департамента УИС
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 10 ИЮЛЯ - В Шымкенте задержали временно исполняющего обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества", - сообщили в МВД РК. 


Отмечается, что задержанный водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
 

Гульмире Сатыбалды продлили арест

09.07.2022, 20:00 21126
Гульмире Сатыбалды продлили арест
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Задержанной 16 марта Гульмире Сатыбалды продлили арест на месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY/
 

9 июля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Сатыбалды Г. на 1 месяц", - сообщается на сайте суда. 


Напомним, Антикор проводит расследование в отношении супруги ранее задержанного Кайрата Сатыбалды. Супругов подозревают в крупных финансовых хищениях и рейдерском захвате бизнеса. В частности, Гульмира Сатыбалды обвиняется в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017. 
 

В Жамбылской области служебная собака обнаружила в авто 5 кг наркотиков

08.07.2022, 19:54 31186
В Жамбылской области служебная собака обнаружила в авто 5 кг наркотиков
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 8 ИЮЛЯ - С начала года специалисты кинологической службы ДП Жамбылской области с помощью служебных собак раскрыли 61 преступление, изъяли более 500 кг наркотических средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этом месяце особенно отличилась 5-летняя бельгийская овчарка по кличке Барон, которая начала свою службу в ЦКС ДП Жамбылской области в 2019 году, сообщает Polisia.kz
 
6 июля особое внимание собаки привлекла автомашина Mercedes. При досмотре салона авто под пассажирским сидением Барон начал активно обозначать замотанный пакет, внутри которого находилось более 2,7 кг марихуаны. На следующий день внимание пса привлек багажный отсек автомашины Volkswagen, где при досмотре было обнаружено более 2,1 кг гашиша. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов