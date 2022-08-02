В Туркестанской области двое иностранцев пытались перейти госграницу по поддельным документам
01.08.2022, 17:49 23096
ТУРКЕСТАН. 1 АВГУСТА - В Сарыагашский РОП поступило сообщение от сотрудников приграничного контрольно-пропускного пункта "Жибек жолы". В нем указывалось, что во время пересечения границы Казахстана, документы двух граждан Узбекистана вызвали у них подозрение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Получив сообщение, в Сарыагашском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских, которая сразу же прибыла на место происшествия. Таким образом, документы двух граждан, которые собирались покинуть территорию страны, были тщательно проверены, сообщает Polisia.kz.
В результате выяснилось, что документы иностранцев оказались поддельными. Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".
В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в Сарыагашский районный суд для принятия законного решения.
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В Актюбинской области и Шымкенте возбуждены уголовные дела по фактам приемки плохих дорог
02.08.2022, 13:03 3431
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Актюбинской области и Шымкенте возбуждены уголовные дела по фактам приемки в эксплуатацию плохих дорог, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он отметил, что в текущем году в ходе проведения контроля качества местных дорог было отобрано порядка 9 тыс. проб, из которых не соответствуют требованиям 2,5 тыс. проб или 28%. Лидерами по несоответствию являются: Шымкент (71%), Мангистауская область (61%), Алматы (56%), ВКО (49%), ЗКО (43%), Туркестан (40%).
Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела", - сообщил Каирбек Ускенбаев.
В частности, по его словам, после замечаний Центра качества уголовное дело возбуждено департаментом экономических расследований по факту некачественных исполнений и приемки в Актюбинской области и Антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов в Шымкенте.
При этом остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают (ЗКО, СКО, Костанай, Павлодар). Например, не смотря на поручение главы государства, на развитие местных дорог в Западно-Казахстанской области фиксируюется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составило 39%, при среднем республиканском значении 80%. Акиматом ЗКО в текущем году выделено 2,6 млрд тенге, что составляет 10% (при необходимом финансировании в 30%) от всего бюджета (РБ-23,7 млрд тенге)", - сообщил министр.
Министр индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что для улучшения качества строительства дорог предусматривается усиление ответственности технического, авторского надзора и заказчика за образование дефектов в гарантийный период.
Также предусмотрено внедрение EPC (проектирование, эксплуатация и строительство) контрактов по схеме "под ключ" с внедрением элементов ФИДИК (взаимоотношение между подрядчиками, заказчиками и инженерами, применяется в более чем 100 странах мира).
По словам главы МИИР, будут внедряться новые технологии и подготовка кадров.
Кроме этого, для обеспечения качества и исключения финансовой зависимости от местных исполнительных органов будет проработан в рамках проекта закона "О транспорте" (находится в мажилисе) механизм подписания единого договора с уполномоченным органом и Центром качества. Это позволит независимо от договора давать замечания в адрес акиматов и требовать их обязательного исполнения", - уточнил Каирбек Ускенбаев.
АФМ выявило незаконную реализацию талонов на ГСМ в Костанайской области
02.08.2022, 09:31 6596
КОСТАНАЙ. 2 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установил факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Начальник службы механизации ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин. Экс-руководитель в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс. литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс. литров, чем причинил материальный ущерб на сумму 18,5 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе АФМ.
Судом подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, также ему установлен пробационный контроль на весь назначенный срок.
В Костанайской области у водителя на трассе полицейские изъяли 150 свертков с наркотиками
02.08.2022, 09:12 7146
Фото: polisia.kz
КОСТАНАЙ. 2 АВГУСТА - Сотрудники полиции остановили на трассе Рудный - Костанай автомашину ВАЗ-2111. При осмотре салона полицейские обнаружили 150 свертков с синтетическими наркотиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, вещество является наркотическим средством синтетического происхождения "мефедрон" и "А-PVP". Общий вес составил более 124 граммов", - сообщает Polisia.kz.
По информации полиции, 23-летний житель Костаная занимался незаконной продажей наркотиков через интернет-магазин. Закладчик указывал места покупателям, где они могли забрать "товар".
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 часть 3 УК "Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Алматы госслужащие осуждены за хищение бюджетных средств на развитие АПК
01.08.2022, 16:59 24036
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Приговором Медеуского районного суда №2 Алматы экс-руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, двое его подчиненных и директор ТОО "Молпродукт" признаны виновными в хищении бюджетных средств, сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщается, что "госслужащие в сфере сельского хозяйства похитили 423 миллиона тенге, выделенных на субсидирование субъектов агропромышленного комплекса".
А. Керiмбек, К. Абдижаббаровой, Д. Тазабек назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Сулейменовой Р.А. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
Январские события: в суд направлено 474 уголовных дела
01.08.2022, 15:58 25781
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, осуждено 717 лиц, сообщил в ходе брифинга СЦК заместитель начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Нурлыбек Сабитов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. Всего по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц", - сообщил Сабитов.
Представитель Генпрокуратуры отметил, что в целом по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований.
Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовали организованные преступные группы, члены деструктивных религиозных течений и ранее судимые лица.
На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях", - сказал Сабитов.
Он отметил, что всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое.
По его словам, реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.
По остальным уголовным делам органом следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.
Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тысяч следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более 4-х тысяч исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения", - уточнил Сабитов.
Он сообщил, что органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.
В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. К примеру, приговором суда города Тараз осужден местный житель за хранение и перевозку боевых пистолетов системы "Макарова", "Стечкина" и боеприпасов к ним, похищенных из Департамента полиции Жамбылской области. Данный гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - проинформировал заместитель начальника службы специальных прокуроров.
Свыше 40 килограммов наркотиков изъяли у жителя Костанайской области
01.08.2022, 14:06 28251
КОСТАНАЙ. 1 АВГУСТА - Свыше 40 килограммов наркотиков изъяли у 45-летнего жителя города Тобыл Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Карасора-2022" возле поселка Дружба остановлен автомобиль, при досмотре в салоне машины обнаружены две коробки, в которых находились пакеты с растительным веществом. Проведенной экспертизой установлено, что в коробках находилось 33 килограмма марихуаны, 8 килограммов гашиша. С начала года это самая крупная изъятая из незаконного оборота партия наркотических средств", - цитирует Polisia.kz начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова.
Установлено, что наркотики поступили в область из южного региона страны.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 297 (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размерах). Проводятся необходимые следственные действия.
Семейная пара в крупном размере реализовывала синтетические наркотики в Нур-Султане
01.08.2022, 12:51 29811
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Столичными полицейскими пресечена работа интернет-магазина в Telegram, через который семейная пара продавала наркотики в особо крупном размере на территории Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге социальных сетей. И, после установления личности администратора сайта, было организовано наблюдение за ним, чтобы установить все возможные связи с поставщиками и закладчиками наркотиков, рассказали полицейские.
По данным Polisia.kz, задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков. В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленных к продаже. Наркотики были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля. Одновременно в квартире была задержана сожительница наркоторговца, которая участвовала в распространении наркотиков как администратор сайта.
При обыске по месту жительства было изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса.
К вещественным доказательствам приобщены найденные на месте электронные весы, упаковочная тара, мерные ложки - все, что необходимо для расфасовки наркотиков.
Как пояснил руководитель столичного подразделения по противодействию наркопреступности Еркеш Калыков, в результате одновременных задержаний у супругов изъято более 3 килограммов синтетического наркотика мефедрона и 260 грамм смолы каннабиса.
В незаконный оборот удалось не допустить более 10 тысяч доз наркотиков.
В настоящее время установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.
Возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов". Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
Члены ОПГ принуждали IT-специалиста заниматься незаконным майнингом
01.08.2022, 11:57 29721
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД РК совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности на территориях городов Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проедена совместная спецоперация по задержанию 23 членов организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники преступной группы из числа ранее осужденных и криминально ориентированных лиц специализировались на насильственных преступлениях в том числе с применением оружия. Это: выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лиц, занимающихся незаконным майнингом", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
По данным ведомства, преступники поставили на криминальный счетчик 36-летнего специалиста в сфере IT технологий. Угрозами и шантажом они заставляли специалиста заниматься незаконным майнингом.
Так, за счет деятельности подпольных майнинговых ферм на территории Талгарског района Алматинской области злоумышленники ежемесячно получали доход в 300-500 тысяч долларов США.
При обысках на нелегальных майннговых фермах было задержано 7 членов ОПГ.
Во время поиска незаконно хранящегося оружия были задержаны 3 члена группы. У одного из них - военнослужащего - изъят охолощенный автомат АКСУ, 6 светошумовых патронов и два пистолета марок "Сталкер" и "Ретай".
Также силовиками изъяты вещественные доказательства, орудия преступления, черная бухгалтерия, более 6 тыс. наименований оборудования для работы майнинговых ферм на сумму 7 млн долларов США, пистолет Макарова и подложные автомобильные номера.
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